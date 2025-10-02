Vor dem Austritt eines Schadstoffs warnt die Magdeburger Leitstelle. Der Verdacht: Das giftige Gas Monophosphan strömt aus einem Keller. Mehrere Menschen werden untersucht.

Magdeburg - Giftiges Gas ist in Magdeburg aus dem Keller eines Wohnhauses ausgetreten. Der Verdacht bestehe, dass es sich dabei um Monophosphan handele, sagte eine Sprecherin der Polizei Magdeburg. Das bestätigte auch die Sprecherin der Feuerwehr. Zwei Menschen sind ihr zufolge ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sprach von fünf Menschen, die vorsorglich untersucht wurden. Darunter seien auch Feuerwehrleute, die über Kopfschmerzen klagten.

Die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge am Morgen zu einem Kellerbrand in der Magdeburger Harbker Straße an. Beim Löschen habe sich der Stoff allerdings immer wieder entzündet, sagte die Sprecherin. Vermutlich habe jemand Chemikalien für die Ungezieferbekämpfung gemischt. Einsatzkräfte seien nun dabei, die Gefahrstoffe aus dem Keller zu verpacken und zu bergen.

Die Leitstelle Magdeburg veröffentlichte eine Warnmeldung und riet den Menschen in dem betroffenen Bereich, sich in geschlossene Räume zu begeben. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Der Bereich ist laut Polizei seit dem Morgen weiträumig abgesperrt.