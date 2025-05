Berlin - Die frühere Regierende Berliner Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) blickt „in tiefer Trauer und Dankbarkeit“ auf die Lebensleistung der verstorbenen Margot Friedländer.

„Bis zuletzt hat die Holocaust-Überlebende uns gemahnt, dass sich solch ein schreckliches Unrecht, dass sich diese Verbrechen nie mehr wiederholen dürfen“, erklärte die Wirtschaftssenatorin in Berlin. „Ihre Stimme, ihre eindringlichen Appelle an die Menschlichkeit werden schmerzhaft fehlen.“

Friedländer starb am Freitag im Alter von 103 Jahren. Sie war nach Jahrzehnten als Emigrantin in New York im hohen Alter nach Deutschland zurückgekehrt.