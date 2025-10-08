Die Anforderungen an den Bewerber sind hoch: Er braucht einen „umgedrehten Birnenkopf“ mit „extrem schmalem Kinn und dazu eine Schmollschnute“. Außerdem gilt eine Mindestgröße von 1,98 Metern – und gertenschlank sollte er sein.

Überschrieben hat Jochen Florstedt, Betreiber einer Doppelgänger- und Künstler-Agentur im nordrhein-westfälischen Mülheim/Ruhr, seine Stellenausschreibung mit „Ich suche das perfekte Merz-Double“. Doch dem Agentur-Chef geht es wie so vielen anderen in der deutschen Wirtschaft: Es melden sich entweder gar keine Bewerber – oder nicht die richtigen.

Was selbst bei Politikern inzwischen eine gewisse Tradition hat: Auch für Olaf Scholz hat Florstedt keinen Doppelgänger gefunden. Und ein gutes halbes Jahr nach Scholz’ Ampel-Aus hat er es auch aufgegeben, noch jemanden zu suchen.

Aber Friedrich Merz regiert sich ja gerade erst warm und will noch länger im Amt bleiben, was die Double-Suche umso dringender macht. Denn ansonsten muss aus der Kanzler-Doubleriege noch jemand durchhalten, der wie das Original eigentlich längst im Ruhestand ist: Angela Merkel. War sie etwa doch nicht so einzigartig wie ihre Nachfolger?