In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr in Niedersachsen. Eine Gewerkschaft will vorab über die Lage an Schulen informieren.

Hannover - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will am Donnerstag (10.30 Uhr) auf das neue Schuljahr in Niedersachsen blicken. Bei der Pressekonferenz in Hannover will GEW-Landesvorsitzender Stefan Störmer eine Einschätzung zur Lage an den Schulen abgeben.

Kommende Woche Montag startet für hunderttausende Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr im Bundesland. Die Gewerkschaft hat in Niedersachsen nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitglieder.

Mit Stand 22. Juli waren laut Kultusministerium etwas mehr als 1.200 von 1.467 ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt. Das Ministerium sprach von einem guten Wert. Man sei zuversichtlich, dass weitere besetzte Stellen in den kommenden Tagen hinzukämen. Das Einstellungsverfahren werde auch über den Schulstart hinaus fortgeführt, hieß es.