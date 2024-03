Blick auf die Oper Leipzig am Augustusplatz.

Leipzig - In der Oper Leipzig sind in der kommenden Spielzeit die Taktgeber zweier anderer musikalischer Institutionen der Messestadt zu erleben. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons werde mit Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ sein Debüt im Orchestergraben der Oper geben, teilte Intendant Tobias Wolff zur Vorstellung der Spielzeit 2024/25 am Freitag mit. Zudem übernimmt erstmalig Thomaskantor Andreas Reize die musikalische Leitung einer Oper. Er wird „Amadis, der Ritter“ von Johann Christian Bach zur Aufführung bringen.

Insgesamt stehen in der nächsten Saison 14 große Premieren in der Oper und der Musikalischen Komödie an. Im Ballett steht der neue Direktor Rémy Fichet vor seiner ersten Spielzeit. Er habe dafür ein „emotionalisierendes Programm“ entwickelt, teilte die Oper mit. Dazu zähle ein neuer Blick auf „Romeo und Julia“ ebenso wie eine Choreografie eines der ältesten japanischen Märchen, „Die Mondprinzessin“.