Berlin - Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen sind zwei Männer in Berlin-Wedding durch Messerstiche verletzt worden. Einem 26-jährigen Mann wurde nach eigenen Angaben dabei am Mittwochabend von einem unbekannten Angreifer ein Fuß durchstochen, wie die Polizei mitteilte. Der Streit soll sich demnach im Drogenmilieu abgespielt haben.

Der 26-Jährige war nach seiner Aussage in einem Toilettenhäuschen in der Müllerstraße, als der Angreifer hineinkam und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben soll. Ein 22-jähriger Mann gab an, er habe einen Streit schlichten wollen und sei dann von einem der Männer mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Dabei soll es sich um denselben Täter gehandelt haben.