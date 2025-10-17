Ein größerer Polizeieinsatz läuft derzeit in Südthüringen. Im Römhild hat ein bewaffneter Mann einen Getränkemarkt überfallen und die Einnahmen erbeutet.

Römhild - Ein bewaffneter und maskierter Mann hat in Römhild einen Getränkemarkt überfallen und eine bislang unbekannte Geldsumme erbeutet. Der dunkel gekleidete und grau maskierte Mann habe den Markt am Morgen betreten und die Angestellte mit einem pistolenartigen Gegenstand bedroht, teilte die Polizei mit.

Er forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, und verstaute die gesamten Einnahmen in einer Tüte. Einem Kunden, der zwischenzeitlich das Geschäft betreten, es aber sofort wieder verlassen hatte und mittlerweile vor der Tür stand, drohte er ebenfalls mit der Waffe. Schließlich flüchtete der Räuber durch die Hintertür.

Die Angestellte und der Kunde blieben unverletzt. Die von der Marktmitarbeiterin alarmierte Polizei war schnell vor Ort. Einsatzkräfte suchen derzeit mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Mann, der als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben wird. Er sprach akzentfreies Deutsch. Seine dunkle Jacke trägt eine rote Aufschrift, wie es hieß.