Halle - Die Gesundheitsbranche in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr 8,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entsprach 11,5 Prozent der Bruttowertschöpfung des Landes, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr lag die nominale Bruttowertschöpfung des Gesundheitssektors um 345 Millionen Euro beziehungsweise 4,4 Prozent höher, wuchs aber geringer als die Gesamtwirtschaft mit 6,2 Prozent. Preisbereinigt ging die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent zurück, ebenso wie die der Gesamtwirtschaft des Landes.

In der Gesundheitswirtschaft arbeiteten den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 146 100 Menschen und damit 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen sei leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen, hieß es.