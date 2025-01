Unbekannte sprengen am frühen Morgen einen Zigarettenautomaten in Bischofswerda. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Gesprengter Zigarettenautomat in Bischofswerda

In Bischofswerda haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. (Symbolbild)

Bischofswerda - Unbekannte haben in der Nacht einen Zigarettenautomaten in Bischofswerda (Kreis Bautzen) gesprengt. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie die Sprengung durchgeführt wurde oder wie viele Personen an der Tat beteiligt waren. Ebenfalls unklar ist, ob die Geldkassette des Automaten entwendet wurde. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 5.000 Euro. Kriminaltechniker haben ihre Ermittlungen aufgenommen.