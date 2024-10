Magdeburg - Handball-Trainer Bennet Wiegert von Meister SC Magdeburg blickt aufgrund der Vielzahl der Spiele weit voraus. „Ich habe kein Miniziel von sechs Spielen mit kleiner Pause, sondern werde bis Weihnachten jedes Spiel neu bewerten“, sagte der 42-Jährige vor dem Heimspiel in der EHF Champions League gegen das französische Spitzenteam HBC Nantes am Mittwoch in der Getec-Arena (20.45 Uhr/Dyn und DAZN). Nach einer „durchwachsenen Woche“ mit zwei Siegen in der Bundesliga gegen Frischauf Göppingen und in Flensburg sowie der knappen Niederlage in der Königsklasse gegen Kielce muss der ehemalige Spieler die Belastungssteuerung auf alternativen Wegen angehen.

So habe der Trainer am Tag nach dem Kielce-Spiel die Spieler mit einer ruhigen Analyse nach eigenen Worten „überrascht“. „Das muss unemotional ablaufen. Vielleicht war es ein kleiner Schlüssel zur Performance in Flensburg“, sagte Wiegert über den 29:27-Erfolg in Flensburg.

Ob er weiter so besonnen nach Spielen reagieren werde, werde „ergebnisabhängig sein“, lächelte der Meistertrainer. Den normalen Ablauf mit Training könne er wegen der zahlreichen Spiele nicht leisten: „Ich versuche einen anderen Umgang über Gespräche. Ich bin sowieso einer, der viel kommuniziert.“

Warnung vor Nantes - Freude auf Leipzig

Trotz Verletzungssorgen sieht Wiegert aber auch mit seinem kleinen Kader seine Mannschaft auf der Erfolgsspur. „Wenn wir trotzdem unser Zeug machen, können wir auch gewinnen. Wir müssen nur vorsichtig sein, keinen weiteren Spieler zu verlieren.“ Mit einem Sieg könnte Magdeburg am französischen Pokalsieger vorbeiziehen. Doch Wiegert warnt vor zu hohen Erwartungen, da Nantes - im Gegensatz zum SCM – Kielce geschlagen habe und gegen Szeged knapp einen Punkt verpasst hat, während Magdeburg eine hohe Niederlage kassierte.

Und auch nach Nantes werden die Trainingseinheiten angesichts von zwölf Spielen in diesem Monat dosiert angegangen werden. Wiegert selbst hofft, vor dem Spiel am Sonntag gegen DHfK Leipzig dann weniger gefragt zu sein: „Das wird geil, weil ich nicht viel erzählen muss außer: Wir haben am Sonntag Derby.“