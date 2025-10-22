Glühwein trinken und Weihnachtsgeschenke kaufen: Das ist zu einigen Terminen auch an Adventssonntagen in Sachsen-Anhalt möglich. Ein Überblick.

Magdeburg - An einigen Adventssonntagen öffnen Geschäfte in Sachsen-Anhalt ihre Türen. Vielerorts finden verkaufsoffene Sonntage parallel zu Weihnachtsmärkten statt, damit Besucher ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen können.

In der Landeshauptstadt Magdeburg sind die Geschäfte am 30. November und 14. Dezember geöffnet, einige Tage nach Beginn des Weihnachtsmarktes. Ebenfalls am ersten und dritten Advent laden die Läden in der Innenstadt von Halle zum Weihnachtseinkauf ein. In Dessau-Roßlau findet der verkaufsoffene Sonntag am 7. Dezember statt.

Im Osten des Landes öffnen die Geschäfte in Wittenberg am 30. November und 14. Dezember. Im Landkreis Harz sind die verkaufsoffenen Sonntage in Halberstadt für den 7. und 21. Dezember geplant, in Wernigerode finden sie am 30. November und 7. Dezember parallel zum Weihnachtsmarkt statt.

In der Regel sind die Geschäfte in den Innenstädten an verkaufsoffenen Sonntagen von mittags bis maximal 18 Uhr geöffnet.