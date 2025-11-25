Er fuhr mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Das Landgericht will sich ein genaueres Bild vom Angeklagten machen.

Magdeburg - Im Prozess um den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt widmet sich das Landgericht am Dienstag (9.30 Uhr) dem persönlichen Umfeld des Angeklagten. Als Zeugen sollen zwei Bekannte des heute 51-Jährigen sowie zwei ehemalige Rechtsanwälte gehört werden. Ferner ist ein Polizeibeamter geladen, der im persönlichen Umfeld des Angeklagten ermittelte, und ein Mitglied der Flüchtlingshilfe Köln, gegen die Taleb al-Abdulmohsen Vorwürfe erhob.

Am 20. Dezember 2024 war der Mann aus Saudi-Arabien mit einem mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Mietwagen mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde über den Weihnachtsmarkt gerast. Es starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Al-Abdulmohsen hat die Tat gestanden.