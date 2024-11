Freiburg und Mainz tun sich in einem umkämpften Spiel schwer, Chancen zu erspielen. Die logische Folge: Das Bundesliga-Duell endet torlos.

Freiburg - Nur wenige Chancen, keine Tore: Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 haben sich in der Fußball-Bundesliga torlos getrennt. Es war das erste Remis für den Sport-Club unter der Leitung von Trainer Julian Schuster, die Rheinhessen bleiben derweil weiter ungeschlagen in der Fremde. Beide Teams verstrickten sich in viele Zweikämpfe, große Tormöglichkeiten bekamen die 34.400 Zuschauer jedoch kaum zu sehen.

Den 9. Spieltag beenden die Freiburger auf dem sechsten Platz. Durch den Punkt untermauerten sie vor der Partie am Freitag beim 1. FC Union Berlin ihre Europapokal-Ambitionen. Die Mainzer stecken dagegen weiter in der unteren Tabellenhälfte fest.

„Wenn du kein Tor schießt, muss hinten die Null stehen. Es fühlt sich an, dass es kein schönes Spiel war, aber die Null steht und wir nehmen den Punkt mit“, sagte Freiburgs Trainer Julian Schuster im Streamingdienst DAZN. Und sein Mittelfeldspieler Patrick Osterhage meinte: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hätten uns mehr Chancen herausspielen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Alles in allem: Das 0:0 passt zum Spiel.“ Ähnlich sahen es die Mainzer. „Das waren zwei Mannschaften, die sehr intensiv spielen. Es war von den Chancen nicht das schönste Spiel, aber intensiv“, befand Stefan Bell.

FSV-Coach Bo Henriksen sorgte vor dem Anpfiff für eine erste Überraschung. In der Pressekonferenz hatte er noch erklärt, dass Nationalangreifer Jonathan Burkardt wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung stehen würde. Das Risiko für einen längerfristigen Ausfall sei zu groß, so der Coach. Ein Bluff, wie sich bei der Bekanntgabe der Startelf herausstellen sollte. Burkardt stürmte und holte nach elf Minuten die erste Ecke für die Gäste raus, die jedoch keine Gefahr auslöste.

„Es kann sein, dass das Spiel für Außenstehende kein Schmankerl ist, sondern viel gearbeitet und gekämpft wird“, hatte SC-Coach Julian Schuster im Vorfeld vermutet und mit seiner Annahme richtig gelegen. Beide Teams waren zunächst darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Arbeit für Zentner

Den ersten Abschluss nach zwei kniffligen Szenen im Strafraum hatten die Gastgeber - per Kopf durch Lukas Kübler. FSV-Torhüter Robin Zentner musste jedoch nicht eingreifen, weil kein Freiburger die Verlängerung verarbeiten konnte (20.). Fünf Minuten später wurde der Keeper von den eigenen Vorderleuten in Bedrängnis gebracht, konnte die Situation aber entschärfen.

Auf der Gegenseite kam SC-Kapitän Christian Günter gerade noch rechtzeitig an den Ball, um Anthony Caci am Abschluss zu hindern. Bei der anschließenden Ecke blockte Kübler einen Schuss von Burkardt (28.).

Insgesamt waren die Breisgauer das etwas zielstrebigere Team. Nach einer halben Stunde konterten sie im eigenen Stadion. Eren Dinkci bediente Junior Adamu, der frei stehend am glänzend reagierenden Zentner scheiterte - die mit Abstand größte Möglichkeit.

Bei den Gästen, die am Samstag Borussia Dortmund empfangen, blieb Burkardt dann in der Kabine. Für ihn stürmte nach dem Seitenwechsel Armindo Sieb. Und nun bekam auch Freiburgs Schlussmann Noah Atubolu etwas zu tun. Er parierte nach einem missglückten Klärungsversuch gegen Caci (51.). Die umkämpfte Partie spielte sich aber weiter überwiegend im Mittelfeld ab, weil beiden Teams kaum etwas Kreatives einfiel. Lediglich Nadiem Amiri prüfte nach knapp einer Stunde noch einmal Atubolu. Auch die Wechsel beider Trainer änderten am Spielverlauf nichts mehr.