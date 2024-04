Boxberg - Die Regierungschefs von Sachsen und Brandenburg und ihre Minister treffen sich am Dienstag zu einer bilateralen Kabinettssitzung im Kraftwerk Boxberg an der gemeinsamen Landesgrenze. Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden wollen sie über die Strukturentwicklung in der Lausitz, ihre Zusammenarbeit mit Polen, Bildungspolitik und Wolfsmanagement sprechen. Die Themen sind in beiden Bundesländern präsent. Als Gäste werden der polnische Botschafter Dariusz Pawłoś sowie Vertreter der Energieunternehmen LEAG und EP Holding erwartet. Angekündigt ist zudem die Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung zur Sicherung von Fach- und Arbeitskräften.