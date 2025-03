Berlin - Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Marzahn fahndet die Polizei nach den bewaffneten Tätern. Die Räuber hatten den Transporter am späten Sonntagabend mit einem Auto gerammt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mit Gewalt öffneten sie den Transporter. Dann zündeten sie ihren ersten Wagen an und flohen mit einem weiteren Auto.

Die Tat ereignete sich nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ in der Straße Allee der Kosmonauten. Die Flucht ging laut Polizei möglicherweise Richtung Neukölln. Dabei sollen die Räuber Unfälle verursacht haben.

Gewerkschaft der Polizei geht von organisierter Kriminalität aus

In Neukölln in einem Gewerbegebiet in der Neuköllnischen Allee wurde ein Wagen gefunden, der das Fluchtfahrzeug sein könne, so die Polizei. „Das Gebäude und Umgebung werden durchsucht. Eine umfangreiche Tatortarbeit folgt.“ Die Polizei ermittle „auf Hochtouren“, so die Sprecherin.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilten mit: „Der Modus operandi offenbart sehr deutlich, dass wir es hier mit professionellen Schwerstkriminellen aus der organisierten Kriminalität zu tun haben, die diesen Überfall gut vorbereitet und ein solches Ding sicher nicht zum ersten Mal durchgezogen haben.“