Die Beschäftigten bei Geld- und Werttransporten setzen ihren Arbeitskampf fort. Von dem Ausstand betroffen sind in Niedersachsen und Bremen laut Verdi neun Unternehmen.

Geldtransporter im Warnstreik - Kundgebung in Hannover

Hannover - In Hannover kommen heute (ab 11 Uhr) Mitarbeiter des Geld- und Werttransportgewerbes zu einer zentralen Streikkundgebung für Niedersachsen und Bremen zusammen. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Montag zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. In Niedersachsen und Bremen soll er bis Mittwoch fortgesetzt werden. Hintergrund sind die Lohn- und Manteltarifverhandlungen für rund 10.000 Beschäftigte im Geld- und Werttransportgewerbe.

Von dem Warnstreik betroffen sind laut Verdi in Niedersachsen und Bremen neun Unternehmen mit zum Teil mehreren Standorten. Die Gewerkschaft fordert eine Ausweitung der Überstundenzuschläge, ein einheitliches Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, mindestens 31 Tage Urlaub sowie höhere Stundenlöhne. Der Arbeitgeberverband betonte dagegen, die Bezahlung in der Branche liege schon jetzt deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn.