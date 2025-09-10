Bei einer Kontrolle am Flughafen Hamburg wird ein Reisender aus Georgien gestoppt. Gegen den 54-Jährigen liegt schon seit mehr als einem Jahr ein Haftbefehl vor.

Wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe hat ein Passagier aus Georgien am Hamburger Flughafen Schwierigkeiten bekommen. (Symbolbild)

Hamburg - Die Bundespolizei am Hamburger Flughafen hat einen Passagier aus Georgien festgenommen. Bei der Grenzkontrolle fiel am Dienstagabend auf, dass gegen den 54-Jährigen seit April vergangenen Jahres ein Haftbefehl vorliegt, wie die Bundespolizei mitteilte. Das Amtsgericht Hann. Münden in Niedersachsen hatte den Mann wegen Fahrerflucht zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen, insgesamt 1.200 Euro, verurteilt.

Weil er die Strafe nicht bezahlte, suchte ihn die Staatsanwaltschaft Göttingen mit Haftbefehl. Der Festgenommene bezahlte die Strafe nach Angaben der Polizei und wurde wieder freigelassen.