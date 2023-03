Braunschweig - Nach über einem Monat auf der Flucht ist ein 34-jähriger Geldautomatensprenger wieder gefasst worden - er war bei einem Ausgang aus der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel entwichen. Bei dem begleiteten Gruppenausgang am 5. Februar war der Mann geflohen, in der Nacht zum Freitag wurde er nun auf der Raststätte Göttingen-West erneut festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 34-Jährige war in Begleitung seiner Lebensgefährtin unterwegs und wies sich mit den Personalpapieren seines Bruders aus. Er versuchte erneut zu fliehen, was von den Beamten der Polizeiinspektion Göttingen aber vereitelt wurde.