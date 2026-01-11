Nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Lohmen bleibt das Bargeld unangetastet – doch die Diebe legen Feuer und verursachen enormen Schaden. Was steckt hinter der Aktion?

Lohmen - Unbekannte haben in Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Täter stahlen die Druckereinheit im Wert von 1.000 Euro, an das Bargeld waren sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht gekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend entzündeten sie in dem Automaten ein unbekanntes Brandmittel. Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro.