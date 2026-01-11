weather heiter
  3. Bargeld bleibt unangetastet: Geldautomat in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt

Bargeld bleibt unangetastet Geldautomat in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt

Nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Lohmen bleibt das Bargeld unangetastet – doch die Diebe legen Feuer und verursachen enormen Schaden. Was steckt hinter der Aktion?

Von dpa 11.01.2026, 09:47
Ein Geldautomat ist in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt worden. (Symbolbild)
Lohmen - Unbekannte haben in Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Täter stahlen die Druckereinheit im Wert von 1.000 Euro, an das Bargeld waren sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht gekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend entzündeten sie in dem Automaten ein unbekanntes Brandmittel. Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro.