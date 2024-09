Unbekannte sprengen am frühen Morgen in einer Bankfiliale in Leinefelde- Worbis einen Geldautomaten und können flüchten. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist noch unbekannt. (Symbolbild)

Leinefelde-Worbis/Erfurt - Unbekannte haben in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) am Morgen den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Die Verdächtigen sollen in einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sein. Trotz sofortiger Fahndung auch mit Polizeihubschrauber konnten sie nicht gefasst werden.

Zeugen hatten den Knall wahrgenommen und die Polizei gerufen. Ob und wie viel Bargeld die Täter erbeuten konnten, ist noch unbekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei nicht beziffern. Experten des Landeskriminalamtes ermitteln. Die Polizei sucht Zeugen.