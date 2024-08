Unbekannte sprengen in der Nacht zum Sonntag einen Geldautomaten in einem Freizeitzentrum. Ob sie Beute gemacht haben, stand zunächst nicht fest.

Geldautomat in Haren gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Haren gesprengt. (Symbolbild)

Haren - Unbekannte haben im Landkreis Emsland einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Ob sie Beute gemacht haben, war zunächst unklar. Die unbekannten Täter führten die Explosion am frühen Sonntagmorgen in einem Freizeitzentrum in Haren herbei. Der Bereich wurde laut Polizei völlig zerstört. Die genaue Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.