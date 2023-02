Geldautomat in Bad Sachsa im Harz gesprengt

Bad Sachsa - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Bad Sachsa gesprengt. Verletzt wurde durch die Explosion im Landkreis Göttingen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war am Donnerstagmorgen noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei dunkel gekleidete Menschen kurz vor der Explosion den Vorraum der Bank in der Kleinstadt im Harz. Sie flohen demnach mit einem dunklen Auto und wurden bisher nicht gefasst. Die Polizei und die Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück ermitteln.