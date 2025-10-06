Oschersleben - Unbekannte haben in Hadmersleben (Landkreis Börde) einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei kam es am Montagmorgen gegen kurz vor vier Uhr zu der Explosion. Dabei sei das Gebäude erheblich beschädigt worden. Als die Einsatzkräfte in der Bankfiliale eintrafen, hatten die Unbekannten bereits die Flucht angetreten, hieß es nach Angaben der Polizei. Verletzte soll es demnach nicht geben. Der Einsatz läuft noch. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit unklar, auch ob und wie viel Geld geraubt wurde, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.