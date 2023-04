Berlin - Die Geiselnahme in einem Geschäft in Berlin-Schöneberg ist am frühen Dienstagmorgen beendet worden. „Ich kann bestätigen, dass der Einsatz beendet ist“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Geiselnehmer habe Suizid begangen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Spezialkräfte seien um kurz nach halb 3 in den Laden auf der Keithstraße eingedrungen und hätten die Geisel unverletzt gerettet. Während des Großeinsatzes hatten die Einsatzkräfte recht frühzeitig einen anderen Mann festnehmen können.