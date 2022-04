Geheimnisse sind bei Felicitas Woll sicher

München - Schauspielerin Felicitas Woll („Berlin, Berlin“) hält Verschwiegenheit für sehr wichtig. „Einfach nicht so viel quatschen“, sagte die 42-Jährige am Montagabend in München bei der Premiere der Serie „Herzogpark“, die am 3. Mai bei RTL+ startet. „Wenn du ein Geheimnis hast, behalt's für dich.“

Um Vertrauliches zu wahren, würde sie auch sehr weit gehen, allerdings nicht grenzenlos. „Über Leichen würde ich nicht gehen, das ist viel zu kompliziert“, so Woll.

In der sechsteiligen Serie „Herzogpark“ spielt sie die Ehefrau eines Politikers, die mit anderen Frauen einen korrupten Bauunternehmer zu Fall bringen möchte. In weiteren Rollen sind unter anderen Heike Makatsch, Lisa Maria Potthoff, Trystan Pütter und Heiner Lauterbach zu sehen.