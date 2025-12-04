Seit einer Woche wurden keine toten Vögel mehr im Altmarkkreis gefunden. Doch das Risiko durch die Geflügelpest ist nach Einschätzung der Kreisverwaltung bisher nicht gebannt.

Salzwedel - Der Altmarkkreis Salzwedel hält als Reaktion auf die Geflügelpest bei Wildvögeln an der Stallpflicht für Hühner, Enten und Gänse fest. Auch wenn sich die Lage insgesamt beruhigt habe, sei das Virus bei Wildvögeln weiterhin verbreitet, teilte die Kreisverwaltung mit.

In Sachsen-Anhalt seien seit Oktober 156 Wildvögel positiv getestet worden. Zuletzt sei ein Entenmastbetrieb mit 66.500 Tieren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von der Vogelgrippe betroffen worden.



Im Altmarkkreis Salzwedel seien seit dem 20. Oktober insgesamt 78 verendete Wildvögel gefunden worden, darunter Kraniche, Raubvögel, aber auch Schwäne, Wildgänse und Eulen. 41 Tiere seien zur Untersuchung geschickt worden - bei 24 von ihnen sei der Krankheitserreger durch das Friedrich-Loeffler-Institut festgestellt worden. Seit einer Woche seien keine toten Vögel mehr gefunden worden.