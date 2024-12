Der Ausflug in die Freiheit währte nicht lang: Während eines Krankenhausaufenthaltes am Klinikum Magdeburg konnte ein Häftling fliehen. Wenig später fasst ihn die Polizei.

Ein Gefangener flieht in Magdeburg - und wird kurz darauf wieder gefasst. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein 32 Jahre alter Häftling ist in Magdeburg während eines Klinikaufenthaltes geflohen - und kurz darauf wieder gefasst worden. Wie das Justizministerium mitteilte, befand sich der Mann für eine notfallmedizinische Behandlung am Klinikum Magdeburg. Zwei Beamte begleiteten demnach den Gefangenen, der zudem an den Händen gefesselt war. Dennoch gelang dem 32-Jährigen im Außenbereich der Klinik gegen ein Uhr morgens zunächst die Flucht.

Bei der Verfolgung stürzte einer der Polizisten. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde der Geflohene in der Nähe entdeckt und auf einem Privatgrundstück, wo er sich versteckt hatte, etwa eine Stunde später wieder festgenommen. Der Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Burg zurückgebracht, wo er unter anderem wegen Diebstahl und Betäubungsmitteldelikten inhaftiert ist.