Bardowick - In der Gemeinde Vögelsen im Landkreis Lüneburg sind am Montag Chemikalien aus einem Laster ausgelaufen. Etwa 120 Feuerwehrkräfte und Gutachter der Unteren Wasserbehörde waren mit dem Notfall beschäftigt. Drei Zehn-Liter-Kanister mit Wasserstoffperoxid seien leck und teilweise ausgelaufen, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. In dem Speditions-Lkw war zudem noch Salpetersäure.

Die Substanzen würden in einen speziellen Behälter gepumpt. „Es ist halt Gefahrgut, aber für die Bevölkerung besteht keine Gefahr“, sagte der Sprecher. Beide Stoffe seien grundsätzlich ätzend und reagierten mit Sauerstoff. Wofür sie in diesem Fall gedacht waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Vögelsen gehört zur Samtgemeinde Bardowick.