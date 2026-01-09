Das Amt für Stadtgrün warnt: Eispanzer auf Bäumen erhöhen in Gera das Risiko für herabfallende Äste und umstürzende Bäume.

Die Gefahr besteht laut Amt für Stadtgrün, bis die Baumkronen abgetaut sind. (Archivbild)

Gera - Menschen in Gera sollen aktuell Wald- und baumbestandene Bereiche meiden. Das Amt für Stadtgrün warnt für die nächsten Stunden vor einer erhöhten Gefahr durch umstürzende Bäume und abbrechende Äste.

Wie das Amt mitteilte, können sich Eispanzer bilden, wenn Regen auf den Neuschnee in den Baumkronen trifft. Demnach ist das Risiko für Schnee- und Eisbruch durch die zusätzliche Last in den Baumkronen erheblich erhöht.

Laut dem Amt für Stadtgrün sind in den betroffenen Gebieten „deutlich Knack- und Sturzgeräusche zu hören“. Die Gefahr bestehe so lange, bis das Eis in den Baumkronen abgetaut sei.