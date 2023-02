Marienborn - Die wegen Energiespar-Maßnahmen geschlossenen Bereiche der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn sollen ab dem 1. März wieder geöffnet werden. Das betreffe die ehemalige Passkontrolle, den Zoll, die Wechselstelle sowie die Ausstellung zu Todesfällen an der innerdeutschen Grenze, teilte die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Zudem könne der Kommandantenturm bei Führungen besichtigt werden. Die genannten Bereiche waren aufgrund von Energiesparmaßnahmen über den Winter geschlossen worden. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Areal der heutigen Gedenkstätte an der Autobahn 2 zwischen Berlin- Hannover war mit mehr als 1000 Bediensteten die bedeutendste Übergangsstelle an der innerdeutschen Grenze außerhalb Berlins. Dort wurden die Reisenden, deren Autos und die transportierten Güter jahrzehntelang fast lückenlos kontrolliert. Die Gedenkstätte wurde am 13. August 1996 eröffnet.