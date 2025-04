Dresden - Das Bistum Dresden-Meißen plant an diesem Sonntag einen öffentlichen Gedenkgottesdienst für Papst Franziskus in der Dresdner Kathedrale. Die Heilige Messe wird nach Angaben des Ordinariats von Bischof Heinrich Timmerevers geleitet und per Livestream auch ins Internet übertragen. Zur Beisetzung des Pontifex am Samstag sind alle Kirchen der Diözese zum Trauergeläut aufgerufen, kirchliche Gebäude und Gotteshäuser haben bis dahin Trauerbeflaggung.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Seit der Todesnachricht steht an der Pietà der Gedächtniskapelle in der Dresdner Kathedrale ein Foto von Franziskus, vor dem Kerzen für ihn entzündet werden können und gebetet werden kann.

„Papst Franziskus hatte sich in seinem Testament ausdrücklich das fürbittende Gebet gewünscht“, teilte das Ordinariat mit. Die Gemeinden des Bistums seien eingeladen, dem vor allem in den Tagen bis zur Beisetzung nachzukommen.