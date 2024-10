In den frühen Morgenstunden bricht ein Feuer in einem Bikerclub aus. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.

Sülzetal - Ein mehrstöckiges Gebäude bei Sülzetal ist vollständig ausgebrannt. Nach derzeitigen Informationen ist bei dem Feuer niemand verletzt worden. Der Brand hat sich über die beiden oberen Etagen und den Dachstuhl ausgebreitet, teilte ein Sprecher der integrierten Leitstelle Börde mit. Die betroffenen Etagen und der Dachstuhl seien in sich zusammengefallen. Das Gebäude ist unbewohnt. Es sind keine Menschenleben in Gefahr gewesen, so der Sprecher. Wie die Polizei mitteilte, wird der Sachschaden derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der Hauptbrand ist gelöscht, doch die Nachlöscharbeiten im Ortsteil Osterweddingen dauern mindestens den Vormittag über an, so der Sprecher der Leitstelle. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Männern im Einsatz.

Eigentümer des Gebäudes ist laut Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner, ein Biker-Verein. „Sie haben das Gebäude mit viel Liebe aufgebaut und hergerichtet“, so Methner.

Leitstelle warnt Anwohner wegen Rauchentwicklung

Aufgrund des Brandes kommt es zu viel Rauch, verbunden unter anderem auch mit einer Geruchsbelästigung, so die Warnmeldung der Leitstelle. Alle Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.