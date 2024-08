Zwei Spiele, zwei Niederlagen: In der vergangenen Saison war für Leipzig gegen Leverkusen nichts zu holen. Das soll sich am Samstag ändern, Hoffnung macht der Pokal-Auftritt des Meisters.

Gastspiel in Leverkusen: Leipzig will Alonso-Team knacken

Leverkusen - Meister Bayer Leverkusen und Herausforderer RB Leipzig bestreiten am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) das Spitzenspiel des zweiten Spieltages in der Fußball-Bundesliga. Beide waren mit knappen Siegen in die neue Saison gestartet, Leverkusen kam zudem am Mittwoch im DFB-Pokal mühsam gegen Regionalligist Jena weiter. In der vergangenen Saison gewann Bayer beide Spiele gegen Leipzig mit 3:2.

Leipzig muss auf Willi Orban verzichten, der Kapitän fehlt nach der Roten Karte beim 1:0 gegen den VfL Bochum gesperrt. Da sein potenzieller Ersatz Mohamed Simakan vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht, wird wohl Lukas Klostermann in die Startelf rücken. Neuzugang Antonio Nusa dürfte zudem erstmals von Beginn an zum Einsatz kommen. Der Norweger erzielte in bisher zwei Pflichtspielen für RB zwei Tore.