Gast und Wirt streiten sich um Currywurst - Polizei muss in Biergarten ausrücken

Ein Gast und ein Wirt haben sich in einem Biergarten im bayrischen Neu-Ulm gestritten - wegen einer Currywurst. Der Disput ging soweit, dass die Polizei ausrücken musste.

Um eine Currywurst haben sich ein Gast und ein Wirt in einem Biergarten in Neu-Ulm gestritten. Die Polizei musste ausrücken.

Neu-Ulm/dpa - Um eine Currywurst haben sich ein Gast und ein Wirt in einem Biergarten in Neu-Ulm gestritten. Der 56-jährige Gast weigerte sich, das Essen zu bezahlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Statt einer roten Currywurst, also mit Pelle, habe er eine weiße, ohne Pelle, essen wollen. Die beiden Männer stritten so lange, bis schließlich die Polizei verständigt wurde. Auch die konnte den Disput nicht lösen, sodass der Gast die Wurst zunächst nicht bezahlte und die Männer ihre Kontaktdaten austauschten.