Dresden - Das folgenschwere Gasleck in Dresden, das bei Bauarbeiten entstanden war, ist vollständig abgedichtet worden. Das teilte die Feuerwehr am späten Mittwochabend per Twitter mit. Der Feuerwehreinsatz sei damit beendet. Wegen des Lecks hatte es am Nachmittag auf einer Straße meterhohe Flammen und Explosionen gegeben. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge niemand.

Ursache für den Brand waren nach ersten Ermittlungen Baggerarbeiten. Dabei sei eine Gasleitung beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der Schaden sei nach ersten Einschätzungen immens, so die Feuerwehr.