Turnusmäßig wird eine Gasleitung in Dresden überprüft. Dabei bemerken die Experten: Gas tritt aus. Am Abend müssen die Bewohner zahlreicher Häuser ihre Wohnungen verlassen.

Dresden - Weil aus einer Leitung an einer Straßenkreuzung in Dresden Gas austritt, müssen Bewohner mehrerer Häuser ihr Zuhause verlassen. In einem Umkreis von 100 Metern um die Austrittsstelle würden alle Gebäude vorsorglich geräumt, teilte die Feuerwehr am Abend weiter mit.

Sie forderte Personen auf, den Bereich um die Kreuzung Bautzner Landstraße/Grundstraße umgehend zu verlassen. Wer keine Unterkunft bei Freunden oder Verwandten finde, könnte sich im Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehr Bühlau melden, hieß es.

Die Bauarbeiten zur Behebung des Schadens werden den Angaben zufolge voraussichtlich die gesamte Nacht und den Mittwoch andauern. Die Bautzner Landstraße bleibe während dieser Zeit voll gesperrt. Davon betroffen sei auch der öffentliche Personen- und Nahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Am frühen Abend wurde nach Angaben der Feuerwehr während einer turnusmäßigen Überprüfung ein stark erhöhter Gasaustritt an einer Leitung an der Kreuzung festgestellt. Der Gasnetzbetreiber SachsenNetze sei sofort ausgerückt, um die Gefahr einzudämmen und die Schadensursache zu ermitteln.