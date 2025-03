Ebersdorf - Nach einem Gasaustritt infolge von Bauarbeiten sind in Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) mehrere Häuser evakuiert worden. Etwa 40 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung der dpa. Ein naheliegendes Pflegeheim müsse entgegen vorheriger Befürchtungen dagegen nicht evakuiert werden.

Bei der Verlegung eines Glasfaserkabels wurden eine Gasleitung und eine daneben liegende Abwasserleitung beschädigt, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Gera auf Anfrage sagte. Das Gas sammle sich im Abwasser. Ein Entstördienst hat die Gasleitung der Leitstelle zufolge abgeschiebert, also die Verbindung zur Leitung geschlossen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Dem Einsatzleiter zufolge befindet sich der Betreiber der Gasleitung vor Ort. Es wurden Löcher in die Straße gebohrt, um die Gasleitung abzuklemmen. Das werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern, sagte der Einsatzleiter. Im Anschluss könnten erneute Messungen durchgeführt werden. Je nachdem wie diese ausfielen, könnte entschieden werden, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können. Sie seien bei Verwandten oder in einem Bürgerhaus untergekommen, wo sie betreut und versorgt würden.

Der Leitstelle zufolge ist die Verbindung von Luft aus dem Abwasserkanal und Gas heikel, ab einem bestimmten Grad bestehe Explosionsgefahr.