Das Landesverwaltungsamt hat mehrere Millionen dafür bewilligt. Was geplant ist, damit dieses Zeugnis vergangener Zeiten auch in Zukunft erhalten bleibt.

Mit Fördermitteln soll das Gartenreich Dessau-Wörlitz weiter erhalten bleiben. (Archivbild)

Halle - Mithilfe von Fördermitteln soll das Gartenreich Dessau-Wörlitz auch in Zukunft bewahrt, restauriert und weiterentwickelt werden. Unter anderem soll das Gelbe Hauses in Wörlitz saniert und zu einem Unesco-Welterbezentrum weiterentwickelt werden, teilte das Landesverwaltungsamt mit. Außerdem seien die Sanierungen des Schlossensembles Oranienbaum und Mosigkau geplant.

Das Verwaltungsamt hat dafür eigenen Angaben nach Fördermittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro bewilligt. Das Geld stamme aus einem bundesweiten Programm zur Bau- und Gartendenkmalpflege.

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist seit dem Jahr 2000 Unesco-Welterbe. Die Schlösser und Parks dort sind Zeugnisse europäischer Gartenkunst und Architektur.