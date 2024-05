Magdeburg - In Magdeburg haben mehrere Gartenpächter die Feuerwehr am Donnerstag beim Löschen eines kleinen Brands unterstützt. An der Bahnlinie Richtung Berlin sei es infolge eines Stromschlags und eines dadurch in Brand geratenen Vogels zum Brand von Ödland auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern gekommen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der Brand sei „unter Verwendung einer Eimerkette sowie mit Schaufeln und Spaten“ gelöscht worden. „Löschwasser konnte aus dem Pool einer angrenzenden Parzelle entnommen werden.“ Der Bahnverkehr sei für etwa 20 Minuten unterbrochen gewesen, hieß es auf Nachfrage.