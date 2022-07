Angriff mit Kettensäge am Starnberger See - War es Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann?

Eine auf Video festgehaltene Kettensägen-Attacke eines Mannes beschäftigt die Polizei in Bayern. Bei dem Angreifer soll es sich um einen prominenten Ex-Fußballer handeln.

Ein "Zwischenfall mit Kettensäge" am Starnberger See beschäftigt die Polizei: Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann soll angeblich mit einer Säge die Garage des Nachbarn angegriffen haben.

München/DUR - Im "Wutrausch" soll ein Mann mit einer Kettensäge die Garage seines Nachbarn in einem Villenviertel am Starnberger See bei München attackiert und demoliert haben. Laut Bericht der Bild-Zeitung soll es sich bei dem Angfeifer um Jens Lehmann, den ehemaligen Nationaltorhüter und Ex-Aufsichtsrat von Hetha BSC Berlin handeln.

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Hintergrund soll ein schon länger andauernder Streit um einen Garagenneubau auf dem Nachbargrundstück des Ex-Keepers sein. Der Neubau versperre Lehmann die Sicht auf den See. Angeblich sei der Täter auf Videoaufnahmen einer fest installierten Kamera eindeutig zu erkennen.

Der Mann wurde am Montagnachmittag dabei gefilmt, wie er mit der Motorsäge in der Hand das Grundstück seines Nachbarn betrat und dessen Garage ein gutes Stück kürzer machte. Zuvor habe er das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen, um nicht erkannt zu werden.

Kamera übertrug Bilder

Was der Mann offenbar nicht bedachte, die Kamera war mit einer Batterie ausgestattet und übertrug trotzdem Bilder. Anschließend schnitt der Mann mit der Säge einen Dachbalken auseinander, wodurch laut Polizei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Karriere von Jens Lehmann

Der Fußball-Torhüter Jens Lehmann begann seine Profikarriere 1989 beim FC Schalke 04. Ein Jahr nach dem Gewinn des UEFA-Pokals im Jahr 1997 verließ er den Verein. Weitere Staitonen als Fußballprofi waren unter anderem der AC Mailand, Borussia Dortmund, FC Aresanl Londen und der VfB Stuttgart.

Im Juni 2006 erreichte er mit der Nationalmannschaft das Halbfinale der WM in Deutschland. Nach seiner Karriere als Aktiver arbeitete er unter anderem als Co-Kommentator und Fußball-Experte für verschiedene TV-Sender. Von Mai 2020 bis Mai 2022 war Lehmann unter anderem Vertreter im Aufsichtsrat von Hertha BSC Berlin.