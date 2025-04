Löbau - Beim Abbiegen hat ein 60-jähriger Autofahrer in Löbau (Landkreis Görlitz) nach Polizei-Angaben eine Fußgängerin übersehen und tödlich verletzt. Die 58-Jährige überquerte demnach am Samstagmorgen mit ihrem Hund bei grüner Fußgängerampel eine Straße. Der 60-Jährige bog nach links in die Straße ein und übersah die Frau. Es kam zur Kollision. Die 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie starb noch am Samstag in einem Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz ermittelt.