Fußgängerin stirbt nach Autounfall in Berlin-Reinickendorf

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto erfasst worden und im Krankenhaus gestorben. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die etwa 50-Jährige am Abend aus bislang ungeklärter Ursache von dem Wagen eines jungen Mannes angefahren worden. Sie wurde noch am Unfallort reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb.

Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet. Den Informationen der Zeitung nach soll die Frau bei einem illegalen Autorennen verletzt worden sein. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht.