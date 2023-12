Saalfeld/Saale - Eine 64 Jahre alte Fußgängerin ist in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte am Donnerstagnachmittag einen Fußgängerüberweg an der Saalstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 54-Jähriger erfasste die Frau beim Abbiegen mit seinem Auto. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, war am Morgen unklar.