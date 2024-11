Ein 61-jähriger Mann will in Wermsdorf zu Fuß die Straße überqueren. Dabei wird er von einem Auto erfasst. Was ist bekannt?

Wermsdorf - Ein 61-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Auto in Wermsdorf im Kreis Nordsachsen ums Leben gekommen. Als ihn das Auto am Donnerstagabend erfasste, überquerte der Mann zu Fuß eine Straße, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Zuvor hatte er sein Auto am Straßenrand geparkt und bei einem Haus gegenüber nach dem Weg gefragt. Als er wieder über die Straße zu seinem Wagen ging, erfasste ihn ein Auto. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Fahrerin blieb unverletzt.