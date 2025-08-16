Unfall in Merseburg Fußgänger wird von Auto erfasst und schwebt in Lebensgefahr
In Merseburg wird nachts ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Er kommt mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.
16.08.2025, 09:37
Merseburg - Bei einem Unfall in Merseburg ist in der Nacht ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben erfasste ein Auto den Mann gegen 0.40 Uhr auf der Thomas-Müntzer-Straße, als dieser die Fahrbahn überquerte.
Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.