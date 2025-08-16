In Merseburg wird nachts ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Er kommt mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Fußgänger wird in Merseburg von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild)

Merseburg - Bei einem Unfall in Merseburg ist in der Nacht ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben erfasste ein Auto den Mann gegen 0.40 Uhr auf der Thomas-Müntzer-Straße, als dieser die Fahrbahn überquerte.

Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.