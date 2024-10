Ein 87 Jahre alter Mann ist zu Fuß in Klingenthal unterwegs - und wird von einem Lastwagen erfasst. Er erliegt an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Mann stirbt an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Klingenthal - Ein Fußgänger ist im Vogtlandkreis von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 87-jährige Fußgänger sei in Klingenthal am rechten Fahrbahnrand gelaufen, als ihn der Lastwagen erfasste, teilte die Polizei mit. Er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 44 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock.