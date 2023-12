Dessau-Roßlau - Ein 91 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Unfall am Freitagabend in Dessau-Roßlau ums Leben gekommen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer hatte den Mann auf Höhe einer Ampel angefahren, wie die Polizei Dessau-Roßlau am Samstag mitteilte. Der Senior war den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Samstagmorgen starb. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.