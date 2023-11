Weinböhla - Ein Fußgänger ist in Weinböhla von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 74-Jährige sei nach dem Unfall am Dienstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 53 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, hieß es.