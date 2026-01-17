Unfälle Fußgänger in Großschirma von Auto erfasst
In Großschirma (Mittelsachsen) ist ein 39-jähriger Mann auf der Straße von einem Auto erfasst worden. Ersten Erkenntnissen zufolge lag der Mann womöglich auf der Straße.
17.01.2026, 14:24
Großschirma - In Großschirma in Mittelsachsen ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der 39-Jährige womöglich auf der Straße gelegen, als er am Freitagabend von dem Auto einer 55-Jährigen erfasst wurde.
Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.