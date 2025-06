Mitten in der Nacht kommt es im Südwesten der Stadt zu einem schweren Unfall. Hilflos bleibt ein junger Mann zurück.

Fußgänger in Dahlem totgefahren - Autofahrer flüchtet

Ein Fußgänger ist in Berlin-Dahlem von einem Auto erfasst und getötet worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein Fußgänger ist in der Nacht in Berlin-Dahlem von einem Auto angefahren worden und gestorben, nachdem er verletzt zurückgelassen wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallwagens floh vom Unfallort, ohne sich um den 24-Jährigen zu kümmern, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der junge Mann kurz nach 3.00 Uhr die Clayallee. Dabei fuhr ihn ein Auto an, dass in Richtung Garystraße unterwegs war. Der 24-Jährige blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Anwohner alarmierten Rettungskräfte. Der 24-Jährige starb jedoch kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Menschen, die Angaben zu dem Unfall machen können.